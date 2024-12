Joe Biden maakt Amerikaanse zeearend nationale vogel VS

Op het zogenoemde Grootzegel van de Verenigde Staten staan naast de Amerikaanse zeearend ook een olijftak, een verzameling pijlen, een schild, het motto „E Pluribus Unum” en een sterrenconstellatie.

De Amerikaanse zeearend, ook wel witkopzeearend genoemd, is al sinds 1782 wel het nationale embleem van de VS. Veel Amerikanen namen daarom aan dat hij ook al sinds die tijd de nationale vogel was, schrijft nieuwszender ABC op zijn website. Maar dat is hij dus toch echt pas sinds dinsdag.