Premier Schoof brengt kerstbezoek aan militairen in Litouwen

Schoof sprak tijdens een kerstlunch zijn waardering uit voor de inzet van de militairen. „Het vraagt van u allemaal iets om hier tijdens de feestdagen te zijn in plaats van bij uw familie thuis. Daarvoor wil ik u van harte bedanken.”

De premier sprak in de kazerne in Rukla daarnaast met zijn Litouwse ambtgenoot Gintautas Paluckas. Ook had hij een kennismakingsgesprek met luitenant-kolonel Bas Schillemans, die leiding geeft aan de vooruitgeschoven NAVO-troepenmacht. Die bestaat uit ruim 1300 militairen uit zes verschillende landen.

De NAVO heeft sinds 2017 extra troepen gestationeerd in Litouwen. Aanleiding om de verdediging van de oostflank te versterken was de Russische annexatie van de Krim in 2014. Nederland voert sinds dit jaar het bevel over de militairen, die daarnaast uit Duitsland, Luxemburg, Tsjechië, België en Noorwegen komen.