Mpox-variant duikt nu ook op in België

Buitenland

In België is voor het eerst een infectie gemeld met de nieuwe, besmettelijkere variant van het mpox-virus. Dat blijkt uit rapporten van het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) en gezondheidsinstituut Sciensano. Eerder was de variant clade I in Europa al vastgesteld bij enkele personen in onder meer Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.