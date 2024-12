Ook e-deelbakfietsmerk Cargoroo vraagt faillissement aan

Deze week spreekt de rechtbank in Amsterdam het bankroet van Cargoroo uit, verwacht de Utrechtse wethouder Senna Maatoug (Mobiliteit). De fietsen van Cargoroo zijn al van de Utrechtse straten gehaald en niet meer te boeken, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

Ook in andere steden als Nijmegen en Den Haag zijn de fietsen weggehaald, schrijft Maatoug. Ze meldt ook dat Utrecht ervoor wil zorgen dat de deelfietsen snel terugkomen en daarbij samen optrekt met andere gemeenten.

Het huren van een elektrische bakfiets van Cargoroo gaat via de app van de deelfietsaanbieder. Gebruikers kunnen een losse rit boeken of een abonnement afsluiten. Cargoroo is volgens de website ook actief in onder meer Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Berlijn.