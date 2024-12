Oud-president Clinton met koorts opgenomen in ziekenhuis

„President Clinton werd vanmiddag opgenomen in het Georgetown University Medical Center voor tests en ter observatie, nadat hij koorts had gekregen”, schreef Urena op X. „Hij is in een goed humeur en dankbaar voor de zorg die hij krijgt.”

Clinton was thuis in Washington toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Naar verwachting blijft hij minstens een nacht in het ziekenhuis, schrijft CNN.