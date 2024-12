Pier in Californië stort in oceaan door storm, twee mensen gered

Buitenland

Een deel van een pier in het Amerikaanse Santa Cruz in de staat Californië is maandag in zee gestort en weggedreven door hoge golven en „orkaanachtige” wind. Twee ingenieurs en een projectmanager die de constructie aan het inspecteren waren, kwamen hierdoor in het water terecht. Twee van hen werden gered door reddingswerkers, de derde wist zichzelf in veiligheid te brengen, aldus de autoriteiten.