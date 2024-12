Man die vrouw in metro in brand stak aangeklaagd voor moord

De verdachte kwam in 2018 zonder toestemming de Verenigde Staten binnen en werd een paar dagen later naar Guatemala gedeporteerd. Het is onduidelijk wanneer en hoe de man opnieuw onrechtmatig het land is binnengekomen, aldus het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid in een verklaring.

De politie zei dat er geen eerdere interactie lijkt te zijn geweest tussen de aanvaller en het slachtoffer. De man werd zondagmiddag gearresteerd in een metrotrein en had een aansteker in zijn zak waarmee hij vermoedelijk het slachtoffer in brand had gestoken, aldus de politie. „De verdorvenheid van deze afschuwelijke misdaad is onbegrijpelijk en mijn kantoor is vastbesloten om de dader voor de rechter te brengen”, zei districtsadvocaat Eric Gonzalez van Brooklyn in een verklaring.