Woning Dordrecht na explosie gesloten, was vorig jaar ook doelwit

Binnenland

Een woning aan de Brikstraat in Dordrecht blijft op last van burgemeester Peter van der Velden twee weken gesloten na een explosie bij het pand. Ook heeft hij de politie toestemming gegeven om een mobiele camera voor het huis te plaatsen. In de nacht van zondag op maandag ging er een explosief af bij de woning, die daardoor beschadigd raakte. In december vorig jaar was het pand ook al doelwit van een aanslag, meldt de gemeente Dordrecht.