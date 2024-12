Betoging AfD en tegenprotest na aanslag Maagdenburg

Buitenland

De Duitse anti-immigratiepartij AfD heeft een demonstratie in Maagdenburg gehouden na de aanslag vrijdag op de kerstmarkt in de Oost-Duitse stad. Volgens de partij was het een herdenkingsmars voor de slachtoffers. De verdachte van de aanslag met vijf doden is een migrant uit Saudi-Arabië, die op sociale media sympathiseerde met de AfD en zich negatief uitliet over de islam.