Dpa: oud-topman VW wil rechtbank in zaak dieselschandaal wraken

In 2015 kwam aan het licht dat dieselauto’s van Volkswagen waren uitgerust met speciale technologie om de wagens bij milieutests schoner te laten lijken. Duitse aanklagers beschuldigen Winterkorn onder meer van het lange tijd geheimhouden van de fraude. De zaak werd in oktober nog opgeschort om de slechte gezondheid van Winterkorn, na een ongeval in zijn woning.

De rechter wilde daarop dat de medische toestand van de 77-jarige oud-topman werd onderzocht. Dat onderzoek vond vorige week woensdag plaats. Dat is ook de dag waarop de rechtbank meldde in februari verder te willen met het proces. Tot ergernis van Winterkorns advocaten: volgens hen is het uitgesloten dat de rechter bij het vaststellen van de nieuwe procesdata de medische toestand van hun cliënt heeft meegewogen.

De arts die Winterkorn heeft onderzocht, concludeert volgens de advocaten namelijk dat de voormalig Volkswagen-baas niet in staat is naar de rechtbank af te reizen. Ook zou hij niet in staat zijn volledige zittingsdagen bij te wonen.