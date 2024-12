Jongen ernstig gewond door brand in schuur Dirksland

Binnenland Ongeval

Door een brand in een schuur in Dirksland is maandagmiddag een jongen ernstig gewond geraakt. Dat melden de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de politie. Een woordvoerster van de politie laat weten dat het onderzoek naar de brand nog in volle gang is. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Ook is niet bekendgemaakt hoe de jongen eraan toe is.