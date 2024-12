Verdachte van moord verzekeringstopman VS ontkent beschuldigingen

Begin deze maand werd Brian Thompson, topman van verzekeraar UnitedHealth, doodgeschoten op straat in New York. De politie opende een klopjacht op de schutter en arresteerde Mangione vijf dagen later in een McDonald’s in Pennsylvania.

De 26-jarige Mangione had volgens de politie een manifest bij zich toen hij werd opgepakt. Daarin zou hij zijn frustraties over het Amerikaanse zorgsysteem en de verzekeraars hebben beschreven. Mangione klaagde volgens de politie dat de Verenigde Staten het duurste zorgsysteem ter wereld hebben, maar dat de levensverwachting sterk achterblijft bij andere westerse landen. Dat zou hij wijten aan grote bedrijven die winst boven het welzijn van patiënten plaatsen.

Hoewel veel publieke figuren, onder wie president Joe Biden, de moord hebben veroordeeld, heeft Mangione ook veel bijval gekregen. Vooral online wordt hij door sommigen neergezet als een held die opstaat tegen het systeem. Maandag stonden bij de rechtbank ook demonstranten die hun steun aan Mangione betuigden.