Geen vervolging rond vuurwerkincident raadsleden Montferland

Binnenland

’S-HEERENBERG (ANP) - Politie en Openbaar Ministerie hebben niet kunnen achterhalen wie verantwoordelijk was voor het vuurwerk dat afging bij twee raadsleden in ’s-Heerenberg begin december. Na onderzoek „is niet onomstotelijk vast komen te staan wie het vuurwerk heeft afgestoken en of er richting de raadsleden is gegooid”, zo heeft het OM aan de gemeente Montferland laten weten. Het onderzoek is afgerond en krijgt geen strafrechtelijk vervolg, meldt de gemeente.