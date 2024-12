Bronnen: overleg afbouw overheidssteun fossiele projecten mislukt

De uitkomst is een klap voor klimaatactivisten, die de voorgestelde beperkingen zagen als een manier om middelen vrij te maken voor emissievrije energieprojecten elders in de wereld. Vertrekkend president Joe Biden stond achter de extra beperkingen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat deze steun krijgen onder Trump.

Volgens klimaatactivisten pompen landen die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nog steeds tientallen miljarden aan exportsteun in de fossiele industrie. Van 2018 tot 2020 zou er voor 41 miljard dollar aan steun naar olie, gas en kolen zijn gegaan, vijf keer zoveel als naar schone energie.