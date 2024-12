200.000 ton aarde vervuild met olie na zinken Russische tankers

14.000 ton vervuilde aarde is volgens de minister al weggeschraapt. Aan die schoonmaakoperatie werken 5000 reddingswerkers en vrijwilligers mee. Een strook van 10 kilometer kust zou al zijn opgeruimd.

Eerder werd bekend dat ongeveer 50 kilometer kust vervuild raakte. Vooral in het gebied in de omgeving van Anapa, een badplaats vlak bij de bezette Krim, spoelde veel olie aan. Op beelden die de Russische autoriteiten hebben verspreid, is te zien hoe vogels vastzitten in de olie. De Russische president Vladimir Poetin noemde het een „ecologische ramp”.

Op 15 december zonken de olietankers Volgoneft-212 en Volgoneft-239 nadat ze in de problemen waren geraakt door een storm. Beide tankers, die al zo’n vijftig jaar oud waren, hadden 9200 ton olie aan boord. Een bemanningslid kwam bij de ramp om het leven.