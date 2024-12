Volkswagen-managers moeten 10 procent salaris inleveren

Vakbondsleden roepen de hoogste leiding, waaronder topman Oliver Blume, op om een nog groter deel van hun salarissen in te leveren. De maatregelen maken deel uit van een herstructureringsovereenkomst om kosten bij het VW-merk te verlagen zonder fabrieken te sluiten. Daarmee zijn nieuwe stakingen voorlopig van de baan.

Hoewel beide partijen het akkoord verwelkomden, vallen de bezuinigingen minder drastisch uit dan het management aanvankelijk voor ogen had. VW wil een nieuwe start maken nu het bedrijf te maken heeft met een krimpend marktaandeel in China en een afnemende vraag naar elektrische voertuigen in Europa en de VS.