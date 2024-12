Privacywaakhond kritisch over wetsvoorstel financieel toezicht

„Het is natuurlijk begrijpelijk als een kabinet maatregelen wil nemen waarmee de AFM haar wettelijke taak als toezichthouder op de financiële markten naar behoren kan blijven uitvoeren”, zegt bestuurslid Katja Mur van de privacywaakhond in een maandag naar buiten gebrachte verklaring. Maar daarbij is privacybescherming ook heel belangrijk, benadrukt ze.

Het wetsvoorstel behelst onder meer dat banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs en andere financiële dienstverleners en beleggingsinstellingen regelmatig data over hun klanten aan de AFM moeten gaan geven. In het plan ontbreekt volgens Mur evenwel een waarborg om de gegevens, voordat ze naar de AFM gaan, te pseudonimiseren. Dat is een beveiligingsmaatregel waardoor gegevens moeilijker te herleiden zijn naar individuele personen, zodat de privacy van deze mensen beschermd blijft.