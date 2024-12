De twee Japanse autofabrikanten ondertekenden maandag een intentieverklaring tijdens een gezamenlijke persconferentie in Tokio. Het is de bedoeling de gesprekken in juni volgend jaar af te ronden. Honda kondigde ook aan dat het voor maximaal 1,1 biljoen yen (6,7 miljard euro) aan eigen aandelen zal inkopen.

Het nieuwe fusiebedrijf moet in augustus 2026 beursgenoteerd zijn. Beide bedrijven behouden hun eigen merken, waaronder Honda’s grote motorfietsenafdeling.

Mogelijk zal in een later stadium ook Mitsubishi - waarvan Nissan de belangrijkste aandeelhouder is - zich aansluiten. Mitsubishi wil daar eind januari over beslissen. Bij de drie bedrijven rollen jaarlijks 8 miljoen voertuigen van de band.