Supermarkten willen beter voorbereid zijn op calamiteiten

Begin volgend jaar zullen in overleg met deze organisaties ‘noodscripts’ worden opgesteld, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie voor zelfstandige retailondernemers Vakcentrum na berichtgeving van het AD. Bij het overleg zijn ook ondernemersorganisatie VNO-NCW, MKB-Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) betrokken.

PLUS is een van de supermarkten die hierover gesprekken voert. „Voor supermarkten is het belangrijk dat cruciale processen door kunnen blijven lopen in eventuele crisissituaties”, bevestigt een woordvoerder. „Je kunt bijvoorbeeld denken aan de logistiek, stroomvoorziening en betalingsverkeer. De komende tijd wordt hier met betrokken instanties over gesproken.”