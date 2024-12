Zuid-Korea: al 1100 Noord-Koreanen uitgeschakeld door Oekraïne

Eerder deze maand had ook de Oekraïense geheime dienst SBOe al gezegd dat het Noord-Koreaanse leger zware verliezen lijdt in Rusland. In Koersk, de regio in het zuidwesten van Rusland waar Oekraïne in augustus is binnengevallen, zouden sinds eind oktober ongeveer 10.000 Noord-Koreanen meevechten met het Russische leger.