Vietnam voert vanaf kerst strenge internetwet in

De wet dwingt technologiegiganten die in Vietnam actief zijn gebruikersgegevens op te slaan en die op verzoek aan de autoriteiten te verstrekken. Ook moeten ze binnen 24 uur content verwijderen die de Vietnamese overheid als „illegaal” beschouwt. Decreet 147, zoals de wet heet, volgt op een cyberveiligheidswet uit 2018 die scherpe kritiek kreeg van de Verenigde Staten, de Europese Unie en voorstanders van internetvrijheid.

De Vietnamese regering handelt over het algemeen snel om afwijkende meningen in de kiem te smoren en critici te arresteren. Dat geldt met name voor personen die gehoor vinden op sociale media. In oktober kreeg een Vietnamese blogger met bijna 120.000 volgers op YouTube van de regering twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd voor het regelmatig uiten van kritiek op de regering op zijn kanaal. Hij werd beschuldigd van het publiceren van informatie die gericht was tegen de staat.

Maanden eerder werd een journalist gearresteerd die een van de populairste blogs in Vietnam had waarop hij zich richtte op kwesties als mediacontrole en corruptie. Zijn berichten „schonden de belangen van de staat”, aldus de Vietnamese autoriteiten.