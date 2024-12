Uitspraak in drugszaak contact Taghi na procesafspraken

Binnenland

De rechtbank in Rotterdam doet maandag uitspraak in de zaak tegen Dennis G. die verdacht wordt van grootschalige drugssmokkel. De kans dat G., een jeugdvriend van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, zeven of acht jaar de cel in moet en een boete krijgt van zeven ton, is aanmerkelijk. Het Openbaar Ministerie en G. hebben namelijk procesafspraken gemaakt.