Arrestatie na video met bedreiging kerstmarkt Duitse Bremerhaven

Volgens de politie is er geen gevaar voor de inwoners. Verdere details over de arrestatie of de ernst van de bedreigingen werden niet prijsgegeven.

Verschillende TikTok-gebruikers wezen de politie op de video. Die liet op X weten dat de autoriteiten al op de hoogte waren van het bestaan ervan: „Er zijn al verdere maatregelen genomen.” De politie van Bremerhaven meldt op haar website de zaak verder te onderzoeken.