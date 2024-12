Grote woningbrand in Oudenbosch, bewoners uit huizen gehaald

Binnenland

Aan de Professor Mulderslaan in het Brabantse Oudenbosch is een woningbrand overgeslagen naar een van de naastgelegen woningen. Rond 21.15 uur werd brand gemeld in een overkapping in de achtertuin van een woning, aldus de veiligheidsregio. Rond 22.15 uur werd het signaal brandmeester gegeven, maar rond 23.00 uur laaide de brand opnieuw op.