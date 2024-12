Omtzigt na WNL-interview: ik ben nog beperkt belastbaar

Binnenland

Pieter Omtzigt heeft op X gereageerd op zijn interview met WNL, waarin hij geëmotioneerd wegliep na een vraag van presentator Rick Nieman. Volgens Omtzigt, die herstellende is van een tweede burn-out, toont het interview aan dat hij nog maar beperkt belastbaar is. „Dat is helaas onderdeel van het herstelproces, dat met ups en downs gaat.”