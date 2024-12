Boeing krijgt miljardenorder van Turkse luchtvaartmaatschappij

De toestellen worden naar verwachting in 2028 geleverd en Pegasus heeft de optie om nog eens honderd vliegtuigen bij te bestellen. De luchtvaartmaatschappij wil uitbreiden naar Noord-Afrika en de Baltische staten. Volgens de website heeft Pegasus nu meer dan honderd toestellen, waarvan de meeste van Airbus zijn. De luchtvaartmaatschappij meldt met beide vliegtuigbouwers te willen blijven werken en ook nog toestellen van Airbus geleverd te krijgen.

Boeing kent al enige tijd problemen. Die begonnen nadat in januari een van zijn toestellen een deurpaneel in de lucht verloor en een noodlanding moest maken. Later zijn meer gebreken in toestellen van Boeing gevonden. De Amerikaanse vliegtuigbouwer staat onder verscherpt toezicht van luchtvaartautoriteit FAA en moet de kwaliteitscontroles in zijn fabrieken verbeteren.

De productie van 737 MAX-toestellen, het bestverkochte vliegtuig van Boeing, stond onlangs maandenlang stil door een staking. Tienduizenden werknemers in fabrieken rond Seattle hadden het werk neergelegd uit onvrede over een hoger loonbod door Boeing. De staking begon halverwege september en eindigde begin november. Vorige week meldde persbureau Reuters dat Boeing de productie van de 737 MAX heeft hervat.