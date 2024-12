Vliegtuigje stort neer op Braziliaanse stad, geen overlevenden

Buitenland

Een klein vliegtuig is zondag neergestort in het centrum van de Zuid-Braziliaanse stad Gramado. De autoriteiten meldden dat het toestel tien inzittenden had. Er zouden geen overlevenden zijn. Zeker vijftien mensen op de grond zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De meesten hadden rook ingeademd van de brand die door de crash was ontstaan.