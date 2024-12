Politie New York geeft foto vrij van man die vrouw in brand zette

Agenten arriveerden bij het metrostation Coney Island-Stillwell Avenue in Brooklyn na een oproep dat een vrouw hulp nodig had. In een stilstaande metro troffen ze de brandende vrouw aan. De agenten blusten het vuur, maar voor de vrouw kwam dat te laat: het eveneens gearriveerde medische personeel verklaarde haar ter plekke dood, aldus nieuwszender ABC7.

Rechercheurs zeggen dat de verdachte een man is van in de twintig. Het is nog onduidelijk of hij het slachtoffer kende.