Trump wil lagere tarieven voor Panamakanaal, anders terug naar VS

Volgens Trump rekent Panama „exorbitant hoge prijzen”. De tarieven zijn „belachelijk”, zo schrijft hij.

Het Panamakanaal is een belangrijk doorgangskanaal tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. De Verenigde Staten zijn de grootste gebruiker ervan. Driekwart van de schepen is van Amerikaanse origine.

Volgens Trump bestaat het risico dat het kanaal in Chinese handen valt. China is de op een na grootste gebruiker en een bedrijf in Hongkong beheert twee van de vijf havens die dicht bij het kanaal liggen.

Hij geeft oud-president Jimmy Carter een veeg uit de pan omdat die naar zijn mening het kanaal verkwanseld heeft „voor één dollar”. Carter sloot in 1977 een verdrag met Panama waarin werd bepaald dat het kanaal in 2000 zou worden overgedragen aan Panama.

„Het kanaal is niet weggegeven ten gunste van anderen, maar als een symbool voor de samenwerking tussen ons en Panama”, schrijft Trump. „Als de legale en morele principes van dit grootse gebaar om het weg te geven niet worden gevolgd, zullen we eisen dat het Panamakanaal aan ons wordt teruggegeven.”