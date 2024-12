Saoediër Taleb A. wordt in hechtenis genomen

Buitenland

Tegen de 50-jarige Taleb A. die met een huurauto inreed op bezoekers van een kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg is een arrestatiebevel uitgevaardigd, deelde de politie zondagochtend vroeg mee. Hij moet in hechtenis het onderzoek naar vijfvoudige moord en poging tot moord afwachten.