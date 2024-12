Werkgever verdachte ‘geschokt’ over aanval kerstmarkt Maagdenburg

Buitenland

De directie van de strafinrichting waar de verdachte van de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg werkzaam was, zegt in een verklaring op de website geschokt te zijn door de gebeurtenissen in de Duitse stad. De 50-jarige Saudische man reed vrijdagavond in op bezoekers van de markt. Er vielen vijf doden en tweehonderd gewonden.