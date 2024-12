Minuut stilte in Groningen na drama kerstmarkt Maagdenburg

Binnenland

Op de kerstmarkt in Groningen is zaterdagavond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg. Daar reed vrijdagavond een Saudische man in op bezoekers van de markt. Vijf mensen kwamen om het leven en meer dan tweehonderd aanwezigen raakten gewond.