Honderden aanwezigen bij herdenkingsdienst in Maagdenburg

Buitenland

Honderden mensen zijn zaterdagavond, een dag nadat een Saudische man was ingereden op bezoekers van een kerstmarkt, bijeengekomen voor een herdenkingsdienst in de kathedraal van Maagdenburg. De dienst in de Duitse stad was vooral bedoeld voor nabestaanden van slachtoffers, reddingswerkers en andere genodigden.