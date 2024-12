Duits OM: verdachte Maagdenburg boos om aanpak Saudiërs

Het onderzoek naar het motief loopt nog, benadrukte Nopens. Maar het OM gaat ervan uit dat de 50-jarige Saudische verdachte alleen handelde. Hij wordt momenteel nog verhoord. Het OM zal de verdachte aanklagen voor zeker vijf moorden en 205 pogingen tot moord.

Een van de vijf dodelijke slachtoffers is een 9-jarig kind, de overige doden zijn volwassenen. Meer is er niet over hun identiteit openbaar gemaakt. De verdachte heeft gebruikgemaakt van een evacuatieroute om het plein van de kerstmarkt op te rijden. De kerstmarkt is voor dit jaar definitief afgeblazen.