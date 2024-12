Albanië doet TikTok een jaar in de ban

„We gaan het netwerk een jaar sluiten en programma’s uitrollen die de opleiding van studenten dienen en ouders helpen de reis van hun kinderen te volgen”, aldus de premier.

In de Verenigde Staten dreigt ook een algeheel verbod op TikTok. Het Chinese moederbedrijf ByteDance is naar het Amerikaanse Hooggerechtshof gestapt om een wet tegen te houden die de verkoop van hun Amerikaanse activiteiten voor 19 januari afdwingt. Als TikTok en ByteDance niet overgaan tot verkoop volgt een verbod op de populaire video-app in de VS. Veel Amerikaanse politici beschouwen TikTok, met ongeveer 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat de app in Chinese handen is.

In Nederland heeft de overheid het gebruik van TikTok verboden op werktelefoons van rijksambtenaren. Ook in andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en België, geldt een dergelijk verbod.