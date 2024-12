Burgemeester sluit woning Vlaardingen waar explosie was

Wijbenga is „enorm boos” over de aanslag. „Het is schandalig dat dit is gebeurd. Vele bewoners, onder wie kleine kinderen, zijn echt geschrokken.” Voor omwonenden is slachtofferhulp beschikbaar.

De gemeente erkent dat de sluiting veel impact heeft op de bewoners van de betreffende woning, maar stelt dat de maatregel nodig is „om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken én voor het veiligheidsgevoel van de buurt”. De driehoek vergadert zaterdagmiddag nog over eventuele extra maatregelen. Daarnaast is de politie bezig met sporenonderzoek.