Eerste bewoners weer naar huis na explosie Vlaardingen

Volgens het AD is de aanslag gericht op de woning van de zoon van de Schiedamse drugscrimineel René F. De politie wil dat niet bevestigen of ontkennen. „Dat is nog in onderzoek”, zegt een woordvoerder.

F. kreeg in 2023 een celstraf van 2,5 jaar voor het bezit van en de handel in grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De afgelopen jaren zijn meerdere ontploffingen geweest bij woningen van F. in Schiedam en zijn 76-jarige moeder in Ridderkerk. Het OM verdenkt F. ervan opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van drugsbaas Dennis van den B., nadat de douane eind 2013 een partij cocaïne had gevonden ter waarde van ongeveer 10 miljoen euro. Dit leidde tot een conflict in het drugsmilieu.

Na de explosie aan de Robert Schumanring zijn twee omwonenden door de hulpdiensten nagekeken. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.