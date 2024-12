Lange gevangenisstraffen voor onthoofding Franse leraar

In oktober 2020 vermoordde een 18-jarige islamitische extremist van Tsjetsjeense afkomst, Abdoullakh Anzorov, de 47-jarige Paty nadat deze in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had getoond. Anzorov werd destijds door de politie doodgeschoten.

Twee vrienden van Anzorov, Naim Boudaoud (22) en Azim Epsirkhanov (23), kregen gevangenisstraffen van 16 jaar voor medeplichtigheid aan de moord omdat ze Anzorov onder meer aan wapens hadden geholpen.

Twee andere verdachten, betrokken bij de haatcampagne tegen Paty voorafgaand aan zijn moord, werden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische criminele organisatie.

Brahim Chnina, de 52-jarige Marokkaanse vader van een schoolmeisje dat ten onrechte beweerde dat Paty moslimleerlingen uit het klaslokaal had weggestuurd voordat hij de spotprenten toonde, werd veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf.

Zijn dochter, destijds 13 jaar oud, was op dat moment niet in het klaslokaal aanwezig en bood eerder tijdens het proces haar excuses aan de familie van haar voormalige leraar aan.

Abdelhakim Sefrioui, een 65-jarige Frans-Marokkaanse islamistische activist, kreeg een gevangenisstraf van 15 jaar.