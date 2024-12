Politie Maagdenburg stelt hotline in voor getroffen families

Buitenland

De politie in Maagdenburg heeft een hotline ingesteld voor families van de slachtoffers van de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt. Het telefoonnummer dat beschikbaar is gesteld, is 0391-5461690. „Uitsluitend voor getroffen families”, benadrukt de politie op X. De auto die op de bezoekers van de kerstmarkt inreed, heeft veel mensen geraakt. Er zijn mogelijk wel tachtig slachtoffers.