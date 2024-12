Scholz uit zorgen na vermoedelijke aanslag Maagdenburg

Buitenland

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft via X zijn zorgen geuit na de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in de stad Maagdenburg. „De berichten uit Maagdenburg suggereren iets slechts”, schrijft hij. De regeringsleider laat ook weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun naasten zijn. „We staan aan hun zijde en aan de zijde van de inwoners van Maagdenburg. Mijn dank gaat uit naar de toegewijde hulpverleners in deze angstige uren.”