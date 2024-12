Vicepremier Italië vrijgesproken na weren migrantenschip

Buitenland

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini is vrijgesproken in een rechtszaak over het weren van een migrantenschip in augustus 2019. Hij stond toen als minister van Binnenlandse Zaken niet toe dat het schip met 147 migranten zou aanmeren in Italië. Er was een celstraf van zes jaar tegen hem geëist.