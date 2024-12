Natuurorganisaties krijgen gelijk in rechtszaak over boskap

Binnenland

Een aantal natuuractiegroepen heeft gelijk gekregen in een rechtszaak over het kappen van bos in Nederland. De organisaties wilden dat de rechtbank een gedragscode over bossen zou vernietigen. Volgens de actiegroepen geeft de gedragscode bosbeheerders te veel mogelijkheden om stukken bos kaal te kappen. De rechtbank in Arnhem verklaarde het beroep van de natuurorganisaties vrijdag gegrond.