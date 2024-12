VS loven geen beloning meer uit voor arrestatie leider Syrië

Buitenland

De Verenigde Staten loven niet langer een beloning uit voor informatie die leidt tot de aanhouding van Ahmed al-Sharaa, de huidige machthebber in Syrië die eerder als Abu Mohammad al-Julani leiding gaf aan een jihadistische strijdgroep in Syrië. Amerikaanse diplomaten hebben hem in Damascus bezocht en volgens de delegatieleider, onderminister van Buitenlandse Zaken Barbara Leaf, is die beloning van 10 miljoen dollar van tafel.