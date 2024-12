Lidl roept rookworst terug om mogelijke metaaldeeltjes

Binnenland

Supermarktketen Lidl roept een rookworst van het merk Kipster terug, omdat er mogelijk stukjes metaal in de worst zitten. Het gaat om de Kipster Rookworst met de houdbaarheidsdatum 23 december 2024, en de streepjescode 8719992054633. Het product is verkocht in de Nederlandse filialen van de supermarktketen.