Kersttoespraak Willem-Alexander opgenomen in Huis ten Bosch

De toespraak is opgenomen in de Witte Eetzaal op Paleis Huis ten Bosch. Dat is het woonpaleis van de koning en zijn gezin.

Een jaar geleden stelde Willem-Alexander in zijn kersttoespraak dat „een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam” maakte. „Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het samen vinden van oplossingen, dan komen we veel verder”, stelde hij voor.