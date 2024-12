Vroege maar rustige spits door begin kerstvakantie, meldt ANWB

Binnenland

De vrijdagmiddagspits is wat vroeger begonnen dan gebruikelijk en is ook een stuk rustiger dan normaal, meldt de ANWB. Eerder deze week zei de verkeersdienst al een vroege spits te verwachten op vrijdag door het begin van de kerstvakantie. „Ongetwijfeld zijn al de nodige mensen vrij, en dat zien we ook op de weg”, zegt een woordvoerder.