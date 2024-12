Switchen van zorgverzekeraar? 

De christelijke zorgverzekeraar is een verzekeraar die volgens directeur Jos Leijenhorst meerwaarde biedt op díé gebieden waar geloof, zorg en gezondheid elkaar raken. Hoe zit dat precies? Jos en zijn collega Jacoline Lesmeister van de afdeling Klantenservice gaan er met ons over in gesprek.

Om met de deur in huis te vallen: waarom zou ik als christen een zorgverzekering bij jullie afsluiten?

Jos: Als je een verstuikte enkel hebt zul je niet zo snel doorhebben dat wij anders zijn dan andere verzekeraars: ook wij zorgen ervoor dat je snel naar een zorgverlener kunt en dat je rekening direct betaald wordt. In de honderd jaar van ons bestaan hebben we volgens mij wel bewezen dat we dat op een betrouwbare, servicegerichte manier doen. Het unieke zit ’m in onze christelijke identiteit waarin wij het verschil maken. Dat merk je al in gesprekken met onze klantenservice.

Jacoline: We krijgen vaak als compliment dat we zo goed bereikbaar zijn. En dat we heel vriendelijk reageren en meedenken. Gek eigenlijk dat dat opvallend is: zo zou het overal moeten zijn! Mensen voelen zich door ons gehoord en gezien, ook bij geloofsvragen.

Jos: Die christelijke kant van ons komt vooral naar voren op drie gebieden: beschermwaardigheid van het leven, christelijke zorg & hulp en zorgen voor jezelf en de ander. De beschermwaardigheid van het leven heeft te maken met ons geloof in God, Die leven geeft. Daarmee is ieder leven geliefd en waardevol. Dat heeft invloed op de keuzes die we maken rondom zorg en gezondheid. Met het tweede gebied, christelijke zorg, bedoelen we liefdevolle zorg waarin het geloof in God een plek heeft. Daarbij is er aandacht voor lichaam, ziel en geest én ruimte voor geloofsvragen. Heel fijn als een zorgverlener begrijpt hoe die met elkaar verweven zijn. Je hoeft je als zorgvrager dan niet te verdedigen en geen extra uitleg te geven. Dat geeft vertrouwen. Op het derde gebied moedigen we mensen aan om goed voor zichzelf én de ander te zorgen. De Bijbel laat ons zien hoe belangrijk dat is.

Hoe geven jullie die christelijke kant handen en voeten?

Jacoline: Als het gaat over zorgen voor jezelf en elkaar: daarvoor hebben we programma’s ontwikkeld. Mensen krijgen via e-mail informatie over iets wat ze aandacht willen geven: omgaan met rouw of bouwen aan je relatie, bijvoorbeeld. Wat ik mooi vind, is dat iedereen hieraan mee kan doen, ook als je geen klant bent. Niet zo commercieel misschien, wél goed om te doen.

Jos: Ook rond de bescherming van het leven ondernemen we van alles, vaak samen met andere organisaties. Zo moedigen we mensen aan om na te denken over de waarde van het leven en om met anderen te praten over keuzes rond leven en dood en onomkeerbare beslissingen. Hiervoor ontwikkelen we informatiemateriaal. Verder zetten we ons in voor christelijk verantwoorde keuzes rond het levensbegin, zoals het vergoeden van natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden of het delen van een keuzehulp bij prenatale screening. Wat betreft het levenseinde zetten we ons in voor goede palliatieve zorg die een eventuele vraag naar euthanasie kan voorkomen. Daarnaast geven we financiële steun aan christelijk wetenschappelijk onderzoek. En tot slot kunnen onze klanten bij onze vertrouwensarts terecht voor vragen die ze als christen kunnen hebben over behandelingen.

Als het gaat om christelijke zorg willen we er zijn voor zorgvragers, zoals onze klanten, en zorgverleners. Dan vraag je je misschien af: hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door christelijke zorgverleners bij elkaar te brengen, door geld te geven voor onderzoek en door ons in te zetten voor goede zorg, waarbij het ”christelijke” niet alleen op papier betekenis heeft.

Jacoline: Ik heb daar wel een mooi voorbeeld bij: we steunen Ikzoekchristelijkehulp.nl. Die site brengt zorgzoekers en zorgverleners bij elkaar. Je vindt er snel in jouw omgeving zorgverleners, inclusief beoordelingen om ze met elkaar te kunnen vergelijken. Kom je er niet uit, dan helpen wij je als klantenservice met het vinden van de juiste zorg, met informatie over vergoedingen of met zorgbemiddeling, in het geval er lange wachtlijsten zijn.

Mooi, maar zorgt al deze meerwaarde niet voor een extra hoge premie?

Jos: De basisverzekering kost sowieso bij elke verzekeraar ongeveer hetzelfde. Wij hebben dit jaar een scherpe premie, dus dat zit wel goed. Als het over prijs gaat, wil ik het punt solidariteit noemen. Met elkaar komen we op voor kosten die je niet altijd alleen kunt betalen: een prachtig Bijbels principe, dat we soms uit het oog verliezen. We denken er niet meer zo over na en kijken veel vaker naar wat het ons oplevert. Als de zorgkosten die we hebben ongeveer gelijk staan aan de betaalde premie, geeft dat een goed gevoel. Ik begrijp die gedachte. Tegelijk wil ik de vraag stellen: mag het je iets kosten om mee te betalen voor de zorg van een ander?

Welke christelijke zorg en services krijg ik als klant?

Jos: De minister bepaalt de vergoedingen voor de basisverzekering. Ook daarin zetten we een stap extra voor christelijke zorg, bijvoorbeeld bij wijkverpleging. Daarvoor maken we extra afspraken met christelijke zorgverleners. In onze aanvullende verzekeringen is er naast algemene zorg ruime keuze uit christelijke vergoedingen. Denk aan relatietherapie, stilteretraites, psychosociale hulp, hospicezorg en het lidmaatschap van een christelijke patiëntenvereniging of ouderenbond. En dan vergeet ik nog bijna onze zelfhulpmodules: twintig online trainingen over onderwerpen als Balans in je werk, Beter slapen, Moeder zijn en werken en Verder na verlies.

Hoe ervaren klanten in contact met de klantenservice jullie als christelijke verzekeraar?

Jacoline: Ik hoor dat ze zich gehoord en gezien voelen en dat doet ook iets met mij: ik voel me ook verbonden met hen. Zieke mensen doen hun verhaal bij je. Dan moet je de tijd voor hen nemen. Ik stuur ook graag een kaartje of een bloemetje om iets extra’s te doen . Of ik bel nog eens terug om te horen hoe het gaat. Het leuke is dat wij soms ook bedankkaartjes van klanten krijgen. Bijzonder toch?! We hebben een hecht team met korte lijnen. Mensen krijgen vaker dan gemiddeld dezelfde persoon aan de lijn; ze kunnen ook naar een specifiek persoon vragen. Je merkt dat ze dat fijn vinden. En eerlijk gezegd: wij ook!

Nieuwsgierig naar wat De christelijke zorgverzekeraar voor u kan betekenen? Kijk op dechristelijkezorgverzekeraar.nl/ontdekmeer.