Marith combineert studie met werk op schippersinternaat

Tijdens de opleiding verpleegkunde werkte Marith in de thuiszorg en het ziekenhuis. Daar ontdekte ze dat er achter veel lichamelijke klachten psychische problematiek schuilging, maar dat daar niet veel aandacht voor was. Tijdens de coronacrisis liep ze studievertraging op en kwam ze via via aan een baan bij een christelijk schippersinternaat in haar woonplaats Dordrecht. „Ik had daar zelf ook op gezeten, want mijn ouders zijn binnenvaartschippers.”

Marith werkt er als pedagogisch medewerker met pubers tussen de 12 en 18. „Ik neem taken van ouders over. Op maandag tot en met vrijdag komen de jongeren rond half vier thuis. Ik vraag hoe hun dag was, kook voor ze, eet met hen. ’s Avonds help ik vaak met huiswerk. Soms doen we samen een spelletje of iets creatiefs. Ik merkte al snel dat de doelgroep me aansprak: de vragen van jongeren, hun levensfase, hun gedachten en gevoelens.”

Pedagogiek

Op een gegeven moment stond Marith voor de keuze: verdergaan met een opleiding die ze niet zo heel leuk vond of switchen naar een studie die haar zou leren hoe ze nog beter met jongeren kon werken, waarbij ze haar baan op het internaat kon aanhouden. Uiteindelijk koos ze voor het laatste en schreef ze zich in voor de deeltijdopleiding pedagogiek aan Driestar hogeschool in Gouda.

Die keuze beviel haar vanaf het begin uitstekend. Marith: „Iedere woensdag van 16.00 tot 21.45 uur volg ik colleges. Denk aan vakken als ontwikkelingspsychologie, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, psychologische theorieën. Een belangrijke module is professionele identiteit, waarbij je in een kleinere groep nadenkt over jezelf en je doelgroep. Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe jij naar jongeren kijkt en wat voor invloed dat heeft op jouw handelen. Aan het einde van het semester is er een kennistoets en voor een aantal vakken maak je een opdracht.”

Hoewel de combinatie werk-school soms wat veel is, zijn de twee over het algemeen goed te combineren, vindt Marith. Naast de woensdag op school besteedt ze nog zo’n anderhalve dag aan haar studie. „Daarin bereid ik lessen voor en werk ik aan opdrachten.”

Ervaringen delen

Ze vindt het heel mooi dat ze het geleerde op school kan toepassen in de praktijk en dat ze ervaringen van haar werkplek kan delen met haar studiegenoten. „Zo had ik vorig jaar een opdracht bij het vak ontwikkelingspsychologie, waarbij ik leer- en ontwikkelprocessen bij jongeren moest begeleiden. Ik heb op het internaat gesprekken gevoerd met een meisje met dyslexie dat onder meer vastliep met plannen. Ik heb deze casus theoretisch onderzocht, en samen met haar leerdoelen opgesteld en daar activiteiten aan gekoppeld. Eigenaarschap, autonomie en relatie waren daarbij heel belangrijke termen. Het was een concrete opdracht waar ik veel van heb geleerd.”

Het is geweldig om een sfeer te creëren waarin jongeren zichzelf durven zijn en waarin ze zich thuis voelen”

Marith vindt haar werk heel leuk, uitdagend, afwisselend en mooi. „Het is geweldig om een sfeer te creëren waarin jongeren zichzelf durven zijn en waarin ze zich op het internaat thuis voelen. Daarvoor is het wel nodig dat ik jongeren snap, dat ik weet hoe ze denken en waar bepaald gedrag vandaan komt. Natuurlijk komen er algemene psychologische theorieën aan bod, maar er is zeker ook aandacht voor een christelijke insteek. Ik had het al over de manier waarop je naar mensen kijkt. De docenten leren je kijken zoals de Heere Jezus dat deed: niet alleen lettend op gedrag, maar allereerst vol liefde op de persoon erachter, zodat je vanuit liefde en behulpzaamheid communiceert en handelt.”

Wil jij ook van betekenis zijn voor jongeren? Ontdek of de opleiding Pedagogiek bij jou past tijdens de open dag op 8 februari. Meld je snel aan via driestar-hogeschool.nl.