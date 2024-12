Blaadjes, takjes en rauwe bonen

Op de foto in dit artikel ziet u een moeder met kind die al voor de zoveelste keer niet weet waar zij eten kan vinden. De felle zon verdroogt alles wat er groeit. Bossen, velden en akkers lijden onder de verzengende hitte. Gelukkig is er vanuit Nederland zoveel geld binnengekomen dat de vrouw vanaf dit seizoen kan meedoen aan landbouwproject Food For Life.

Rechte rijen

De leiders van de groepen deelnemende boeren hebben de vrouw inmiddels geleerd hoe zij verrijkte compost moet maken en hoe ze op een akker rechte rijen met gaten van 20x40x20 centimeter moet aanleggen. Haar schep is 20 centimeter breed, dus maat houden is gelukkig niet zo lastig. Dat betekent niet dat de klus snel geklaard is, want ze moet in totaal 1680 gaten graven… En als dat gebeurd is, moet ze in alle gaten drie keer twee handen verrijkte compost werpen en er tot slot drie maiszaden bovenop leggen. In driehoeksvorm, zodat ieder zaadje volop nutriënten heeft om goed te kunnen groeien. In totaal plant de vrouw dus zo’n 5000 maïszaden.

Iedereen die op deze manier te werk gaat en de akker goed onderhoudt, mag erop vertrouwen dat het land een rijke oogst zal opleveren. Iedere morgen laat de Heere immers dauw op de verrijkte compost neerdalen, zodat de plantjes altijd voldoende vocht hebben, ook als er een tijd geen regen valt. Voor de vrouw was 2024 het laatste jaar waarop zij en haar kind honger moesten lijden.

Gevrijwaard van honger

Wij en zij zijn blij dat mensen aan de andere kant van de wereld helpen om de honger en ellende in Malawi te bestrijden. Minstens zo dankbaar zijn we voor het feit dat de Heere het project zo overweldigend zegent. De moeder op de foto gaat te zijner tijd het Food For LiFe-systeem aan haar kind leren en zodoende zijn de generaties na haar hopelijk gevrijwaard van honger. Sterker nog: met het verbouwen van maïs hebben haar kinderen en kleinkinderen waarschijnlijk genoeg te eten én verdienen ze voldoende om hun leefomstandigheden fors te verbeteren.

„Dankzij het verbouwen van maïs hebben vele Malawiërs genoeg te eten én verdienen ze voldoende om hun leefomstandigheden fors te verbeteren”

Gelukkig hebben de meeste Nederlanders niet zulke grote zorgen als de mensen in Malawi. Opgezette buiken komen hier niet of nauwelijks voor. Nou ja, niet vanwege hongersnood… Velen van ons mogen genieten van kerstmaaltijden en gezelligheid. Maar ik wil u ook oproepen om –even– stil te staan bij onze broeders en zusters in nood. Dat lukt misschien (nog) beter als we eerst –lang– stilstaan bij het Kerstkind in Zijn schamele kribbe.

Lach van blijdschap

Opnieuw roepen we u hartelijk op om Food For LiFe te steunen. Bid en/of geef om de honger in Malawi te bestrijden en om een lach van blijdschap op het gezicht van moeders met kinderen te krijgen. Nooit meer honger… een kerstdroom?