Van Zanen: meeste evenementen Den Haag gaan door ondanks NAVO-top

Voor de NAVO-top in juni volgend jaar zet de politie 27.000 medewerkers in, „de grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis”, zei nationaal commandant Willem Woelders vrijdag. Dat zou dus gevolgen hebben voor de politiecapaciteit bij andere evenementen rond dezelfde tijd. Politievakbond ACP wees erop dat daardoor veel evenementen niet kunnen doorgaan.

Ook bij demonstraties is politie-inzet nodig. Van Zanen benadrukt dat er ruimte blijft om actie te voeren. „Demonstreren is een grondrecht en een groot goed, ook tijdens de top.” Hij zegt wel dat de NAVO-top een enorme logistieke- en veiligheidsoperatie is. „De gemeente Den Haag zorgt voor de veiligheid van omwonenden en de openbare orde. We willen de stad bereikbaar houden en roepen de (rijks)ambtenaren en grote werkgevers op om in de week van de NAVO-top waar mogelijk thuis te werken.”

Rotterdam liet bij de publicatie van de evenementenkalender al weten dat de NAVO-top leidde tot een „flinke uitdaging”. Wel zouden bijna alle evenementen toch een plek hebben gekregen.

Amsterdam gaat ook een druk evenementenjaar tegemoet in 2025. Zo staat er op 21 juni een groot feest op de ring A10 op het programma. Organisatoren werd afgeraden om onder meer tijdens de NAVO-top nog een evenement aan te melden. Er zou dan een grotere kans zijn dat dit niet kan doorgaan. Of de grote politie-inzet in Den Haag invloed gaat hebben op evenementen in Amsterdam, kon een woordvoerder van de gemeente vrijdag nog niet zeggen.